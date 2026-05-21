بالأسماء.. إلقاء القبض على 17 فنانًا تركيًا

Lebanon 24
21-05-2026 | 09:58
أوقفت الشرطة التركية، صباح اليوم الخميس، 17 شخصًا من نجوم الغناء والتمثيل والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبحث عن 8 آخرين في حملة جديدة لمكافحة المخدرات بين المشاهير.
وطالت حملة التوقيف والملاحقة أسماء معروفة مثل المغني فاتح كاراجا الملقب بـ "مابيل ماتيز"، والمغني والملحن "تان تاشيجي"، والممثل أونور تونا، والممثلة سيريناي ساريكايا التي لم توقف بعد لكونها تتواجد خارج تركيا.
 
وقالت وسائل إعلام تركية، إن الحملة تركزت في إسطنبول بشكل رئيس، بجانب مدينة "موغلا، حيث داهمت الشرطة في ساعات الصباح الأولى منازل وعناوين المتهمين وأوقفتهم بعد تفتيش المكان.

وضمت قائمة الموقوفين، فايزة تشيفيليك، عثمان هاكتان جانيفي، أصليهان تورانلي، كبرى إيمرين سياهديمير، جانسو تيكين، أوزغور دنيز جيلات، طارق تونجا باكير، آيجان ياغجي، وتوغتشي بوستا أوغلو، إيدا دورا، بيركان شاهين، هانزاده غوركانلار، فولكان بهتشاكابيلي، وياسمين إقبال.

كما طالت الحملة طبيبًا اسمه محمد رهشان، ويوصف بأنه طبيب المشاهير، وقد عثر في منزله على مخدرات وميزان دقيق يتعلق بالمخدرات، بينما عُثر على  مخدرات أيضًا في منزل المغني هاكان أيدين، المعروف باسم "بلوك 3"، لكنه لم يكن في المنزل وتبحث عنه الشرطة.
 
وتبحث الشرطة حاليًا عن المنتجة المعروفة ياغمور أونال، وعن متهمين آخرين هم: نيران أونصال، إرين كيسيمر، وسميحة بيزيك، فيما تأجل ضبط مقدم البرامج ميرغون جاباش بسبب ارتباطه بتشييع والده.

وسيخضع المتهمون للفحص الطبي وسحب عينات دم وشعر، قبل التحقيق معهم في النيابة العامة وإطلاق سراحهم لحين ظهور نتيجة الفحص ما لم تطلب النيابة توقيف عدد منهم. (إرم نيوز) 
 
 
