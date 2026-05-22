وائل كفوري يشوق جمهوره لاعنيته الجديدة.. وهذا موعد طرحها

Advertisement

أعلن الفنان عن موعد طرح أغنيته الجديدة يوم السبت 23 أيار عند الساعة 11 صباحاً، وتحمل عنوان "شو مشتقلي".شوَّق الفنان وائل جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما فاجأ متابعيه برسالة غامضة نشرها عبر قناته الخاصة على تطبيق " " وحساباته الرسمية على .وكتب كفوري في رسالته: "شفتو عمفرق لا حكاني ولا حكيتو"، قبل أن يضيف: "عبالكن تسمعوا شو عم بسمع هلق في الأستوديو؟"، في خطوة بدت وكأنها تمهيد لأغنية جديدة يعمل عليها خلال الفترة الحالية.وحرص كفوري على مشاركة متابعيه بمقطع صوتي حصري من الأغنية الجديدة، الأمر الذي زاد من الجمهور، خاصة أن الفنان اللبناني اعتاد، خلال السنوات الأخيرة، التشويق لأعماله بطريقة عفوية تترك مساحة واسعة للتكهنات والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.