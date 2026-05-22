تكريماً لوالدها.. أمل عرفة تفاجئ محبيها بالانتقال للغناء

فاجأت الممثلة الشهيرة ، العديد من محبيها خلال الساعات الماضية عبر منشور على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل. إذ أعلنت إطلاق أول "ميدلي" غنائي بصوتها يضم مجموعة من ألحان والدها الراحل، الملحن سهيل عرفة.

كما علقت قائلة:" لروحك أبي". وأوضحت عرفة أن العمل "الغنائي" سيُعرض يوم 25 ايار المقبل عبر قناتها الرسمية على .



فيما لاقى الإعلان تفاعلا واسعا بين محبي الممثلة لا سيما أنها تغني لأول مرة بعمل مشابه خارج أدوارها التمثيلية



هذا وسيستعيد "الميدلي" أبرز ألحان عرفة التي قدمها إلى كبار المغنين على مدى عقود.



يشار إلى أن سهيل عرفة يعتبر من أعمدة الموسيقى السورية في القرن العشرين. دمجت ألحانه بين الطابع والأسلوب الحديث.



وساهم في عدة أعمال مسرحية غنائية عبر ألحانه، منها "ضيعة تشرين" و"غرب".



فيما ذاع صيته بشكل خاص في ولبنان أيضاً، وقدم ألحاناً إلى فهد بلان، وصباح ، وغيرهما.