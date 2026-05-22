تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
تكريماً لوالدها.. أمل عرفة تفاجئ محبيها بالانتقال للغناء
Lebanon 24
22-05-2026
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت الممثلة
السورية
الشهيرة
أمل عرفة
، العديد من محبيها خلال الساعات الماضية عبر منشور على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل. إذ أعلنت إطلاق أول "ميدلي" غنائي بصوتها يضم مجموعة من ألحان والدها الراحل، الملحن سهيل عرفة.
Advertisement
كما علقت قائلة:"
الرحمة
لروحك أبي". وأوضحت عرفة أن العمل "الغنائي" سيُعرض يوم 25 ايار المقبل عبر قناتها الرسمية على
يوتيوب
.
فيما لاقى الإعلان تفاعلا واسعا بين محبي الممثلة لا سيما أنها تغني لأول مرة بعمل مشابه خارج أدوارها التمثيلية
هذا وسيستعيد "الميدلي" أبرز ألحان عرفة التي قدمها إلى كبار المغنين على مدى عقود.
يشار إلى أن سهيل عرفة يعتبر من أعمدة الموسيقى السورية في القرن العشرين. دمجت ألحانه بين الطابع
الشامي
والأسلوب الحديث.
وساهم في عدة أعمال مسرحية غنائية عبر ألحانه، منها "ضيعة تشرين" و"غرب".
فيما ذاع صيته بشكل خاص في
سوريا
ولبنان أيضاً، وقدم ألحاناً إلى فهد بلان، وصباح
فخري
، وغيرهما.
مواضيع ذات صلة
لمحبي اللوز الأخضر.. فوائد قد لا تعرفونها
Lebanon 24
لمحبي اللوز الأخضر.. فوائد قد لا تعرفونها
22/05/2026 13:43:45
22/05/2026 13:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هكذا علّقت الفنانة أمل بوشوشة على وفاة والدها (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هكذا علّقت الفنانة أمل بوشوشة على وفاة والدها (صورة)
22/05/2026 13:43:45
22/05/2026 13:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تعامد الشمس على الكعبة تزامناً مع يوم عرفة لأوّل مرّة منذ 33 عاماً
Lebanon 24
تعامد الشمس على الكعبة تزامناً مع يوم عرفة لأوّل مرّة منذ 33 عاماً
22/05/2026 13:43:45
22/05/2026 13:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: نرسم تاريخا جديدا لسوريا بالانتقال من أن تكون محطة للنزاعات إلى فرصة عظيمة للاستثمار
Lebanon 24
الشرع: نرسم تاريخا جديدا لسوريا بالانتقال من أن تكون محطة للنزاعات إلى فرصة عظيمة للاستثمار
22/05/2026 13:43:45
22/05/2026 13:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح فخري
أمل عرفة
السورية
الشامي
يوتيوب
الرحمة
لبنان
سوريا
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو يوثّق لحظة أيقونية: فستان صباح في كان 1959 يعيد إحياء ذاكرة الموضة اللبنانية
Lebanon 24
فيديو يوثّق لحظة أيقونية: فستان صباح في كان 1959 يعيد إحياء ذاكرة الموضة اللبنانية
06:17 | 2026-05-22
22/05/2026 06:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يشوق جمهوره لاعنيته الجديدة.. وهذا موعد طرحها
Lebanon 24
وائل كفوري يشوق جمهوره لاعنيته الجديدة.. وهذا موعد طرحها
00:54 | 2026-05-22
22/05/2026 12:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحكم عليه بالسجن... سعد لمجرد يتقدّم بطلب إستئناف
Lebanon 24
بعد الحكم عليه بالسجن... سعد لمجرد يتقدّم بطلب إستئناف
23:00 | 2026-05-21
21/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة الأمير أندرو تُواجه فضيحة جديدة بطلها صديقها المُقرّب!
Lebanon 24
طليقة الأمير أندرو تُواجه فضيحة جديدة بطلها صديقها المُقرّب!
15:53 | 2026-05-21
21/05/2026 03:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من نجل أصالة... ما حقيقة إنفصال والدته عن زوجها؟
Lebanon 24
أوّل تعليق من نجل أصالة... ما حقيقة إنفصال والدته عن زوجها؟
14:14 | 2026-05-21
21/05/2026 02:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
10:00 | 2026-05-21
21/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
12:30 | 2026-05-21
21/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
13:14 | 2026-05-21
21/05/2026 01:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
16:00 | 2026-05-21
21/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:17 | 2026-05-22
فيديو يوثّق لحظة أيقونية: فستان صباح في كان 1959 يعيد إحياء ذاكرة الموضة اللبنانية
00:54 | 2026-05-22
وائل كفوري يشوق جمهوره لاعنيته الجديدة.. وهذا موعد طرحها
23:00 | 2026-05-21
بعد الحكم عليه بالسجن... سعد لمجرد يتقدّم بطلب إستئناف
15:53 | 2026-05-21
طليقة الأمير أندرو تُواجه فضيحة جديدة بطلها صديقها المُقرّب!
14:14 | 2026-05-21
أوّل تعليق من نجل أصالة... ما حقيقة إنفصال والدته عن زوجها؟
13:28 | 2026-05-21
صورة لفنان عربيّ قدير في المستشفى... خضع لعمليّة دقيقة
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
22/05/2026 13:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 13:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 13:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24