بعد أشهر على انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يكشف زواجه للمرة الثانية (صورة)

أعلن الإعلامي أديب للمرة الأولى خبر زواجه رسمياً من سيدة الأعمال دينا طلعت وذلك في تصريحات له على هامش حضوره الخاص لفيلم "7 .Dogs"

وقال أديب: "أنا حاليًا متزوج"، لينهي الجدل حول هذا الأمر خاصة بعد ظهوره في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية بصحبة دينا طلعت.



يُذكر أن أديب لم يعلن خبر زواجه من سيدة الأعمال دينا طلعت قبل ذلك بشكل رسمي، إلا أن صوراً انتشرت لهما من حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل ، أكدت أنهما تزوّجا فعلاً.



يُذكر ان أديب كان انفصل قبل أشهر قليلة من زوجته الإعلامية .