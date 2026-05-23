تركي آل الشيخ يمازح فنان شهير: "إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل" (فيديو)

ومازح آل شيخ "الهضبة" قائلاً: "إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل"، في إشارة طريفة إلى لقب "الهضبة"، وذلك وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم.ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة ، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على " "، ظهر خلاله وهو في طريقه لحضور العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، الذي أقيم مساء الجمعة بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.وظهر تركي في الفيديو برفقة النجم عمرو ، وعلق مازحاً: "هيشرفنا في العرض الخاص النهاردة لـ 7 Dogs، الفنان الشاب، الموهوب، الهضبة عمرو دياب، إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل".