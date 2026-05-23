توقف العرض بشكل مفاجئ وتدافعت الجماهير وهربت.. هذا ما حصل في حفل فنان شهير!

Advertisement

وبحسب بيان نشره فريق الفنان عبر "إنستغرام"، فقد أقدم أحد الحاضرين على رشّ المادة باتجاه المسرح خلال الحفل الذي أُقيم ضمن فعاليات الذكرى العشرين لاستقلال مونتينيغرو.وأضاف البيان أن ريكي مارتن وفريقه غادروا المسرح فورًا كإجراء احترازي، فيما سارعت القوى الأمنية والسلطات المحلية إلى التدخل للسيطرة على الوضع والتأكد من سلامة الحضور.وقال أحد الحاضرين عبر مواقع التواصل: "لم نفهم ما الذي حدث فجأة.. بدأ الناس يدفعون بعضهم بعضا، وشممنا رائحة تشبه رذاذ الفلفل، فغطى كثيرون وجوههم وغادروا المكان بسرعة".ورغم حالة التوتر، عاد النجم البورتوريكي لاحقًا لاستكمال الحفل بعد تأكيد السلطات أن الوضع أصبح ، رغم نصائح بعض أفراد فريقه بعدم مواصلة العرض. (آرم نيوز)