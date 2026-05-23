تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
25
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
توقف العرض بشكل مفاجئ وتدافعت الجماهير وهربت.. هذا ما حصل في حفل فنان شهير!
Lebanon 24
23-05-2026
|
06:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحوّل حفل
النجم العالمي
ريكي مارتن
في
مونتينيغرو
إلى حالة من الفوضى والذعر، بعدما توقف
العرض
بشكل مفاجئ إثر إطلاق مادة يُعتقد أنها غاز مسيل للدموع أو رذاذ فلفل داخل الحشد، ما تسبب بحالة تدافع وهروب جماعي بحثًا عن السلامة.
Advertisement
وبحسب بيان نشره فريق الفنان عبر "إنستغرام"، فقد أقدم أحد الحاضرين على رشّ المادة باتجاه المسرح خلال الحفل الذي أُقيم
في الهواء الطلق
ضمن فعاليات الذكرى العشرين لاستقلال مونتينيغرو.
وأضاف البيان أن ريكي مارتن وفريقه غادروا المسرح فورًا كإجراء احترازي، فيما سارعت القوى الأمنية والسلطات المحلية إلى التدخل للسيطرة على الوضع والتأكد من سلامة الحضور.
وقال أحد الحاضرين عبر مواقع التواصل: "لم نفهم ما الذي حدث فجأة.. بدأ الناس يدفعون بعضهم بعضا، وشممنا رائحة تشبه رذاذ الفلفل، فغطى كثيرون وجوههم وغادروا المكان بسرعة".
ورغم حالة التوتر، عاد النجم البورتوريكي لاحقًا لاستكمال الحفل بعد تأكيد السلطات أن الوضع أصبح
تحت السيطرة
، رغم نصائح بعض أفراد فريقه بعدم مواصلة العرض. (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بشكل مفاجئ.. هذا ما يحصل مع أصحاب المولدات
Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. هذا ما يحصل مع أصحاب المولدات
23/05/2026 20:09:54
23/05/2026 20:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
23/05/2026 20:09:54
23/05/2026 20:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
23/05/2026 20:09:54
23/05/2026 20:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة
Lebanon 24
تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة
23/05/2026 20:09:54
23/05/2026 20:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الهواء الطلق
النجم العالمي
تحت السيطرة
مونتينيغرو
العرض
توري
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة... مطرب شهير يطلب من جمهوره الدعاء لزوجته (صورة)
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة... مطرب شهير يطلب من جمهوره الدعاء لزوجته (صورة)
09:41 | 2026-05-23
23/05/2026 09:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركي آل الشيخ يمازح فنان شهير: "إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل" (فيديو)
Lebanon 24
تركي آل الشيخ يمازح فنان شهير: "إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل" (فيديو)
08:10 | 2026-05-23
23/05/2026 08:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى.. وعائلته تطلب الدعاء له (صورة)
Lebanon 24
تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى.. وعائلته تطلب الدعاء له (صورة)
04:42 | 2026-05-23
23/05/2026 04:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر على انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يكشف زواجه للمرة الثانية (صورة)
Lebanon 24
بعد أشهر على انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يكشف زواجه للمرة الثانية (صورة)
03:08 | 2026-05-23
23/05/2026 03:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفالا بتخرجه.. فنان شهير يُهدي ابنه سيارة فارهة (فيديو)
Lebanon 24
احتفالا بتخرجه.. فنان شهير يُهدي ابنه سيارة فارهة (فيديو)
02:25 | 2026-05-23
23/05/2026 02:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
Lebanon 24
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
00:38 | 2026-05-23
23/05/2026 12:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
15:48 | 2026-05-22
22/05/2026 03:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد صدور ورقة المليون ليرة
Lebanon 24
إليكم موعد صدور ورقة المليون ليرة
15:18 | 2026-05-22
22/05/2026 03:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سعي رسمي إلى انسحاب اسرائيلي تدريجي.. وتوقعات بالمزيد من العقوبات لاحقاً
Lebanon 24
سعي رسمي إلى انسحاب اسرائيلي تدريجي.. وتوقعات بالمزيد من العقوبات لاحقاً
22:07 | 2026-05-22
22/05/2026 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تؤيد أميركا استمرار "قصف لبنان"؟ تقريرٌ يجيب
Lebanon 24
لماذا تؤيد أميركا استمرار "قصف لبنان"؟ تقريرٌ يجيب
16:44 | 2026-05-22
22/05/2026 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:41 | 2026-05-23
تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة... مطرب شهير يطلب من جمهوره الدعاء لزوجته (صورة)
08:10 | 2026-05-23
تركي آل الشيخ يمازح فنان شهير: "إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل" (فيديو)
04:42 | 2026-05-23
تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى.. وعائلته تطلب الدعاء له (صورة)
03:08 | 2026-05-23
بعد أشهر على انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يكشف زواجه للمرة الثانية (صورة)
02:25 | 2026-05-23
احتفالا بتخرجه.. فنان شهير يُهدي ابنه سيارة فارهة (فيديو)
00:38 | 2026-05-23
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
23/05/2026 20:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
23/05/2026 20:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
23/05/2026 20:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24