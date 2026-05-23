تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

توقف العرض بشكل مفاجئ وتدافعت الجماهير وهربت.. هذا ما حصل في حفل فنان شهير!

Lebanon 24
23-05-2026 | 06:09
A-
A+
توقف العرض بشكل مفاجئ وتدافعت الجماهير وهربت.. هذا ما حصل في حفل فنان شهير!
توقف العرض بشكل مفاجئ وتدافعت الجماهير وهربت.. هذا ما حصل في حفل فنان شهير! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحوّل حفل النجم العالمي ريكي مارتن في مونتينيغرو إلى حالة من الفوضى والذعر، بعدما توقف العرض بشكل مفاجئ إثر إطلاق مادة يُعتقد أنها غاز مسيل للدموع أو رذاذ فلفل داخل الحشد، ما تسبب بحالة تدافع وهروب جماعي بحثًا عن السلامة.
Advertisement

وبحسب بيان نشره فريق الفنان عبر "إنستغرام"، فقد أقدم أحد الحاضرين على رشّ المادة باتجاه المسرح خلال الحفل الذي أُقيم في الهواء الطلق ضمن فعاليات الذكرى العشرين لاستقلال مونتينيغرو.

وأضاف البيان أن ريكي مارتن وفريقه غادروا المسرح فورًا كإجراء احترازي، فيما سارعت القوى الأمنية والسلطات المحلية إلى التدخل للسيطرة على الوضع والتأكد من سلامة الحضور.

وقال أحد الحاضرين عبر مواقع التواصل: "لم نفهم ما الذي حدث فجأة.. بدأ الناس يدفعون بعضهم بعضا، وشممنا رائحة تشبه رذاذ الفلفل، فغطى كثيرون وجوههم وغادروا المكان بسرعة".

ورغم حالة التوتر، عاد النجم البورتوريكي لاحقًا لاستكمال الحفل بعد تأكيد السلطات أن الوضع أصبح تحت السيطرة، رغم نصائح بعض أفراد فريقه بعدم مواصلة العرض. (آرم نيوز) 

مواضيع ذات صلة
بشكل مفاجئ.. هذا ما يحصل مع أصحاب المولدات
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لتوقف في القلب.. هذا ما حصل لمغنية شهيرة أثناء محاولة الأطباء إفاقتها من الغيبوبة
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24

في الهواء الطلق

النجم العالمي

تحت السيطرة

مونتينيغرو

العرض

توري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-05-23
Lebanon24
08:10 | 2026-05-23
Lebanon24
04:42 | 2026-05-23
Lebanon24
03:08 | 2026-05-23
Lebanon24
02:25 | 2026-05-23
Lebanon24
00:38 | 2026-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24