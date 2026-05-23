عمرو يوسف يخوض تجربة فنية جديدة ويواجه عصابة لتجارة الآثار

Advertisement

يدخل الفنان يوسف تجربة درامية وسينمائية جديدة ومثيرة، حيث يجسد دوراً محورياً يواجه من خلاله عصابة منظمة لتجارة الآثار وتهريبها، في إطار أحداث تتسم بالتشويق والإثارة والحركة.وتسلط قصة العمل الضوء على كواليس هذا العالم السري والصراعات المعقدة التي تدور فيه، حيث يخوض البطل مواجهات مباشرة لكشف أفراد الشبكة وإحباط مخططاتهم لحماية الموروث التاريخي. ويأتي هذا العمل ضمن سلسلة من المشاريع الفنية المرتقبة للنجم ، والتي يحرص من خلالها على تنويع خياراته الدرامية وتقديم شخصيات مركبة تلبي تطلعات الجمهور العربي.