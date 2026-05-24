"خليج" يحصد سعفة كان.. ومونجيو يفوز بها للمرة الثانية

Lebanon 24
24-05-2026 | 01:07
خليج يحصد سعفة كان.. ومونجيو يفوز بها للمرة الثانية
فاز فيلم الدراما "خليج" للمخرج الروماني كريستيان مونجيو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، السبت.

وهذه هي المرة الثانية التي ينال فيها مونجيو الجائزة، بعد فوزه عام 2007 عن فيلم "أربعة أشهر وثلاثة أسابيع ويومان".

ويروي الفيلم، من بطولة سيباستيان ستان وريناته رينسفه، صراعاً في القيم بعد انتقال عائلة متدينة من رومانيا إلى قرية نرويجية.

وذهبت ثاني أكبر جوائز المهرجان إلى فيلم "مينوتور" للمخرج الروسي أندريه زفياجينتسيف، وهو دراما تتناول خيانة زوجية.

وتقاسم جائزة أفضل مخرج البولندي باول باوليكوفسكي عن فيلم "أرض الآباء"، والثنائي الإسباني خافيير أمبروزي وخافيير كالفو، المعروفان باسم "لوس خافيس"، عن فيلم "الكرة السوداء" حول الحرب الأهلية الإسبانية.

أما جائزة أفضل ممثلة فكانت من نصيب فيرجيني إيفيرا وتاو أوكاموتو، بطلتي فيلم "فجأة" للمخرج ريوسوكي هاماجوتشي.

وتقاسم جائزة أفضل ممثل فالنتين كامباني وإيمانويل ماكيا عن فيلم "جبان"، الذي يتناول قصة حب مثلية خلال الحرب العالمية الأولى.

وحصل فيلم "المغامرة الحالمة" للمخرجة الألمانية فاليسكا جريزباخ على جائزة لجنة التحكيم، وهو عمل تدور أحداثه حول حفريات أثرية في بلغاريا.

كما مُنحت المغنية والممثلة الأميركية باربرا سترايساند السعفة الذهبية الفخرية غيابياً، بسبب عدم تمكنها من حضور الحفل نتيجة إصابة في الركبة.

وتسلمت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير الجائزة نيابة عنها، فيما وجهت سترايساند رسالة مصورة أشادت فيها بقدرة السينما على جمع الناس. (العين)

