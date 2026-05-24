محمد ثروت يتجاوز جراحة دقيقة.. نجله يكشف حالته الصحية

كشف ، نجل الفنان ، تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.إن والده خرج من ، وهو حالياً في مرحلة الإفاقة، مؤكداً أن حالته مستقرة.وأوضح أن الفنان محمد ثروت خضع لعملية استئصال المرارة، مشيراً إلى أن الجراحة تمت بنجاح، لكنها احتاجت إلى عناية خاصة نظراً لخضوعه لعمليات في القلب خلال العامين الماضيين.وأضاف: "الحمد لله، بفضل وكرم ربنا ثم دعواتكم، عدّت العملية على خير".وأكد نجل محمد ثروت أن والده سيبقى تحت في المستشفى خلال الأيام المقبلة، لمتابعة حالته الصحية والقلب بدقة، إلى حين اكتمال التعافي.