من دبي إلى العالمية... جهاد الأندري يتألق في "شورت أند سويت"

نال الممثل والفنان جهاد الأندري جائزتين ضمن مهرجان "شورت أند سويت" الأسترالي للعروض المسرحية القصيرة، والذي أُقيم في دبي بمشاركة حوالى 90 عرضاً من مختلف أنحاء العالم على مدى شهر كامل.
وفي الأمسية الختامية أمس السبت، قدّم الأندري عرضه الأخير للمونودراما "موعد مع الضوء"، وهي من تأليفه وإخراجه وتمثيله، وتتناول قصة رجل عالق بين السماء والأرض بانتظار القرار الأخير من المراجع العليا.
وبعد انتهاء العروض، أُعلنت النتائج على مسرح "نيو كوفنت غاردن"، حيث حصد الأندري جائزتي Best Regional Play لأفضل عمل إقليمي وBest Actor لأفضل ممثل، وذلك بقرار من لجنة تحكيم ضمّت 12 عضواً من جنسيات مختلفة، إضافة إلى تصويت الجمهور الذي اعتبر العمل خارجاً عن المألوف.