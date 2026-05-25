عن عمر 52 سنة.. وفاة كوميدي شهير

توفي الممثل الأميركي تشابمان، المعروف لدى الجمهور بدوره المحبوب في المسلسل الكوميدي الشهير 30Rock، عن عمر ناهز 52 عاماً.وأعلنت وكيلة أعماله منذ سنوات، سايدة أ. ، خبر الوفاة، موضحة أن تشابمان توفي يوم الجمعة، من دون مزيد من التفاصيل المتعلقة بسبب الوفاة أو ظروفها، احتراماً لخصوصية العائلة.وأكدت براون أن زوجة النجم الراحل وطفليه يعيشان حالة من الحزن الشديد بعد رحيله المفاجئ، وسط موجة واسعة من التعازي ورسائل الحزن من جمهوره وزملائه في الوسط الفني.واشتهر تشابمان بدوره في مسلسل 30Rock، الذي عُرض عبر شبكة NBC وحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، حيث كان من الشخصيات المحبوبة التي تركت بصمة واضحة لدى المشاهدين بفضل حضوره الكوميدي المميز.وإلى جانب أعماله التلفزيونية، أطلق تشابمان سلسلة من الفيديوهات عبر منصة بعنوان "Grizz Chroniclez"، قدم من خلالها مجموعة متنوعة من المقاطع الكوميدية والاسكتشات التي حصدت تفاعلاً كبيراً بين متابعيه.كما شارك الممثل الراحل، في عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة الأخرى، من بينها Blue Bloods وThe Blacklist.