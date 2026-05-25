بعد إعلانها حملها منه بتوأم... هكذا ردّ الشامي على أنجي خوري (صور)

وردّ الشامي على هذه المزاعم عبر خاصية "الستوري"على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، حيث أعاد نشر مقاطع من الفيديوهات المتداولة، مرفقاً إياها بتعليقات اتسمت بالسخرية، إلى جانب التلويح باتخاذ إجراءات قانونية بحق أنجي على خلفية ما يتم تداوله عنه.وقال الشامي في إحدى رسائله الساخرة: "شو هالبطل الشامي توأم بفرد مرة"، قبل أن يضيف في رسالة أخرى: "هلق أنا فيني قاضيكي وبهدلك، بس واضح إنك مالك بأحسن فترات حياتك… الله يخفف عنك ويساعدك".وكانت أنجي خوري قد أثارت موجة واسعة من التفاعل بعد نشرها فيديوهات وتصريحات ادعت فيها ارتباطها بالشامي وحملها منه.