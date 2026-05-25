تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد اتهامه بالسبّ والقذف والتشهير بحق فنانة شهيرة... هذا ما قرّره القضاء بشأن هذا الممثل!

Lebanon 24
25-05-2026 | 14:58
A-
A+
بعد اتهامه بالسبّ والقذف والتشهير بحق فنانة شهيرة... هذا ما قرّره القضاء بشأن هذا الممثل!
بعد اتهامه بالسبّ والقذف والتشهير بحق فنانة شهيرة... هذا ما قرّره القضاء بشأن هذا الممثل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمها في القضية التي جمعت بين الفنانة مها أحمد والممثل فادي خفاجة، حيث قضت ببراءة الأخير من الاتهامات المتعلقة بالسبّ والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement
 

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدّمته مها أحمد ضد فادي خفاجة، اتهمته فيه بالإساءة إليها من خلال منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الملف وإحالته لاحقاً إلى المحكمة الاقتصادية.
 

وخلال مجريات التحقيق، استمعت الجهات المعنية إلى أقوال الفنانة، كما جرى تدقيق المنشورات والمحتوى الإلكتروني المرفق بملف الدعوى، قبل أن يُحال فادي خفاجة إلى المحاكمة للنظر في الاتهامات المنسوبة إليه.


وفي جلسة اليوم الإثنين، أصدرت المحكمة حكمها النهائي ببراءة الفنان من جميع التهم المنسوبة إليه، لتنتهي بذلك الأزمة القانونية التي شغلت المتابعين وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.


وتفاعل عدد من رواد السوشال ميديا مع الحكم، حيث اعتبر البعض أن القرار أنهى واحدة من أكثر الخلافات الفنية تداولاً في الفترة الأخيرة، بينما رأى آخرون أن القضية عكست حجم التوتر الذي باتت تسببه الخلافات العلنية بين الفنانين عبر المنصات الرقمية.
مواضيع ذات صلة
بعد اتهامها بسبّ وقذف الشعب المصري.. هذا ما تقرّر بشأن الممثلة الشهيرة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة سوريّة شهيرة في صدد مقاضاة أحد الأطباء: هذا ما فعله بي
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن مستقبل كاريك.. هذا ما قرره مانشستر يونايتد!
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما قرره نتنياهو بشأن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

المحكمة الاقتصادية

السوشال ميديا

سوشال ميديا

فادي خفاجة

مها أحمد

القاهرة

حكمت ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-05-25
Lebanon24
13:54 | 2026-05-25
Lebanon24
10:42 | 2026-05-25
Lebanon24
08:56 | 2026-05-25
Lebanon24
07:47 | 2026-05-25
Lebanon24
07:01 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24