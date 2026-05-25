بعد اتهامه بالسبّ والقذف والتشهير بحق فنانة شهيرة... هذا ما قرّره القضاء بشأن هذا الممثل!

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدّمته مها أحمد ضد فادي خفاجة، اتهمته فيه بالإساءة إليها من خلال منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الملف وإحالته لاحقاً إلى المحكمة الاقتصادية.وخلال مجريات التحقيق، استمعت الجهات المعنية إلى أقوال الفنانة، كما جرى تدقيق المنشورات والمحتوى الإلكتروني المرفق بملف الدعوى، قبل أن يُحال فادي خفاجة إلى المحاكمة للنظر في الاتهامات المنسوبة إليه.وفي جلسة اليوم الإثنين، أصدرت المحكمة حكمها النهائي ببراءة الفنان من جميع التهم المنسوبة إليه، لتنتهي بذلك الأزمة القانونية التي شغلت المتابعين وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.وتفاعل عدد من رواد مع الحكم، حيث اعتبر البعض أن القرار أنهى واحدة من أكثر الخلافات الفنية تداولاً في الفترة الأخيرة، بينما رأى آخرون أن القضية عكست حجم التوتر الذي باتت تسببه الخلافات العلنية بين الفنانين عبر المنصات الرقمية.