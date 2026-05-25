معلومات عن اعتزال ممثل تركي شاب... ما صحتها؟

وتداول رواد مواقع التواصل لقطة شاشة قيل إنها من خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، حملت رسالة وداع بدت درامية، أشار فيها إلى معاناته من إرهاق نفسي وتعب شديد، مع تأكيده أنه سيستمر في العمل خلف الكاميرا فقط.وجاء في النص المتداول: "بسبب الضرر الناتج عن الإرهاق الناجم عن تعب عميق، أنهيت مسيرتي أمام الكاميرا"، ما أثار صدمة واسعة لدى المتابعين، خاصة في ظل النجاح الذي يحققه حالياً مسلسله "حلم أشرف".لكن سرعان ما تحرك جمهور أولسوي للتحقق من صحة المنشور، ليتبين لاحقاً أنه مفبرك وتم التلاعب به عبر برامج تعديل الصور، ولا يمت للحساب الرسمي للنجم التركي بصلة.