"حبست نفسي شهرين".. فنانة شهيرة تتحدث عن وفاة والدتها وزواجها المُفاجئ (فيديو)

Advertisement

تحل الفنانة ضيفة عبر برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة على قناة dmc.ونشرت القناة حلقة حيث ظهرت فيه وهي تكشف تفاصيل الأزمة النفسية، والصدمة التي عاشتها عقب وفاة والدتها، الى جانب حديثها عن فرحة الجمهور بزوجها أخيراً.وقالت مي: "صحيت في يوم لقيت جسمي كله منمّل وشريط حياتي كله قدّامي، سرحت وقُلت هو بعد كدة إيه، لا بقيت أفرح أوي ولا أحزن أوي، حبست نفسي في الأوضة شهرين لا بكلّم حد ولا بعمل حاجة، كنت ببكي بس".وتطرقت مي عز الدين في حديثها الى فترة زواجها، قائلةً: "هو حد مركّز في كل تفاصيلك وده بيحسّسك بونس".