الحكم بسجن فنان عربيّ شهير... وهذه تهمته

قضت محكمة مختصة بحبس مغني الراب الشهير مروان لمدة عام واحد، مع تحديد كفالة مالية قدرها 1000 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.وأوضح المحامي مقدّم الدعوى أن تفاصيل الأزمة تعود إلى حفل غنائي أحياه مروان بابلو في مركز " أرينا" في الجديدة.

وخلال الحفل، تم استخدام الابتهال الديني الشهير "مولاي إني ببابك" للشيخ الراحل سيد النقشبندي، وهو العمل الذي يحمل معاني روحية وقيمًا سامية في وجدان والمجتمع المصري.



وأضاف صبري أن طريقة تقديم الابتهال في الحفل اتسمت بـ"الابتذال والتبجح"، حيث تم تفريغه من محتواه الروحاني ودمجه مع الموسيقى الصاخبة، مما حوله إلى وسيلة للتهكم والسخرية وسط أجواء الرقص والغناء، وهو ما اعتبره إساءة بالغة وتطاولًا غير مقبول على الموروث الديني. (روسيا اليوم)