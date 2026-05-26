صورة جديدة لشيرين عبد الوهاب... شاهدوها

Advertisement

تصدّرت صورة جديدة للفنانة برفقة مدير أعمالها والفنان خلال الساعات القليلة الماضية.جاءت الصور التي نشرها كل من مدير أعمال ومدير أعمال حماقي، بالتزامن مع طرح الديو الغنائي الجديد "بحريّة"، الذي يجمع للمرة الأولى في تعاون فني طال انتظاره، ضمن ألبوم حماقي الجديد "سمّعوني".وأطلت شيرين بابتسامة ساحرة وإطلالة صيفية مبهجة اعتمدت فيها فستاناً مزيناً بالورود الملونة، فيما وقفت إلى جانب محمد حماقي ومدير أعمالها، ما أثار تفاعلاً واسعاً من قبل محبيها ومتابعيها. (العربية)