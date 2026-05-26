فنون ومشاهير

بشخصيتين متناقضتين.. نجيم تفاجئ جمهورها في ترويج شارة مسلسلها الجديد

Lebanon 24
26-05-2026 | 14:00
بشخصيتين متناقضتين.. نجيم تفاجئ جمهورها في ترويج شارة مسلسلها الجديد
بشخصيتين متناقضتين.. نجيم تفاجئ جمهورها في ترويج شارة مسلسلها الجديد photos 0
تفاعلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم وصنّاع مسلسلها الجديد "ممكن" مع إطلاق الشارة الرسمية للعمل، التي تحمل عنوان المسلسل نفسه ويقدمها الفنان مروان خوري، وذلك قبيل أيام من بدء عرض المسلسل المقرّر في الحادي والثلاثين من أيار الجاري عبر منصة "شاهد MBC".
وجاءت أغنية الشارة من كلمات وألحان وغناء مروان خوري، الذي صاغها بتوليفة رومانسية عاطفية تحاكي تقلبات القدر والتمسك بالأمل، متضمنةً لقطات حصرية ومشاهد طغت عليها أجواء الغموض والترقب؛ حيث ظهرت نادين في الكليب بشخصيتين متناقضتين تتحدثان عن الحقيقة والكذب، ما أثار تفاعلاً واسعاً من الجمهور المشتاق للعمل الذي تأجل عرضه سابقاً لأسباب تقنية.
 
وينتمي المسلسل إلى فئة الدراما النفسية الرومانسية المتشابكة، وهو من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان"، وإخراج أمين درة، ويجمع في بطولته نادين نسيب نجيم والنجم ظافر العابدين في ثنائية تُطرح للمرة الأولى، إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم رولا حمادة، زينة مكي، وأنجو ريحان.
