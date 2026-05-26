بملابس الإحرام.. صورة محمد هنيدي في مكة المكرمة

ونشر هنيدي الصورة عبر حساباته الرسمية على موقعي " " و"إنستغرام" أثناء أدائه مناسك الحج، وأرفقها بالتلبيية قائلاً: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

ولاقت اللقطة تفاعلاً واسعاً من زملائه في الوسط الفني ومتابعيه الذين انهالوا بالتعليقات، موجهين له أخلص التهاني والتبريكات، وداعين الله أن يتقبل منه صالح الأعمال، متمنين له حجاً مبروراً وعودة سالمة إلى أرض الوطن.