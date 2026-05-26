بعد زواج دام 17 عاماً.. تفاصيل رد نهى نبيل على ضجة خبر طلاقها

وأعلنت نهى نبيل، عبر خاصية القصص المصورة " " على حسابها في "إنستغرام"، عن تعرض حسابها الرسمي في منصة " " للاختراق والتهكير، مبرئةً ذمتها ومخليةً مسؤوليتها الكاملة عن أي منشورات أو رسائل قد تصدر عنه إلى حين استعادته رسمياً. أثارت الإعلامية والفاشينيستا حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ردها غير المتوقع على الأنباء المتداولة بشأن طلاقها وانفصالها عن زوجها بعد زواج دام 17 عاماً.

وجاء هذا الإعلان المفاجئ بالتزامن مع الضجة الكبيرة التي أحدثها انتشار خبر طلاقها، مما دفع قطاعاً واسعاً من المتابعين للربط بين واقعة الاختراق التقني وإعلان الانفصال، وسط انقسام في الآراء والتفسيرات بين من اعتبر التوقيت لافتاً ومثيراً للتساؤلات، ومن دعا إلى احترام خصوصية الإعلامية وعائلتها في هذه المرحلة الحساسة لا سيما مع تأكيدها المسبق بأن مصلحة أبنائها الأربعة تظل في مقدمة أولوياتها.