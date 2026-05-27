|
فنون ومشاهير

افتتاح مهرجان الفيلم اللبناني في إيطاليا في مقرّ السفارة

Lebanon 24
27-05-2026 | 05:52
افتتاح مهرجان الفيلم اللبناني في إيطاليا في مقرّ السفارة
استضافت سفيرة لبنان في روما كارلا جزار استقبالا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الفيلم اللبناني في إيطاليا، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين عن الأوساط الثقافية والأكاديمية والفنية، في مقر السفارة اللبنانية بإيطاليا.
افتُتح الاحتفال بكلمة لجزار أكدت فيها "القيمة الثقافية والرمزية لهذه المبادرة"، واصفةً إياها بأنها "لحظة هامة في الحوار بين لبنان وإيطاليا.



وعقب الاستقبال، أعربت مستشارة المعهد الثقافي الإيطالي اللبناني ماريا كريستينا ريغانو ورئيسة المهرجان في إيطاليا سارة أبو سعيد، عن خالص شكرهما للسفيرة على دعمها والتزامها بإنجاح هذا المشروع.



وكانت من بين ضيوف المهرجان الممثلة والمخرجة منية عقل والمخرجة لانا ضاهر، اللتان سافرتا إلى إيطاليا خصيصًا لهذه المناسبة. وقد شاركتا خبرتهما الفنية والتزامهما باستكشاف تعقيدات الواقع اللبناني المعاصر من خلال السينما.



ويهدف المهرجان، الذي يُقام لأول مرة في إيطاليا، إلى أن يكون منصةً بارزةً لعرض الإنتاج السينمائي اللبناني المعاصر، مقدماً نظرةً شاملةً على المجتمع والتحولات الثقافية وتحديات الحاضر.



يبدأ البرنامج في سينما باربريني في الفترة من 27 إلى 29 أيار، مع عرض مجموعة مختارة من الأفلام الروائية والوثائقية وأعمال المخرجين المبدعين. من بين الأفلام المشاركة في البرنامج: "كوستا برافا، لبنان" للمخرجة مونيا عقل، "قذر، صعب، خطير" للمخرج وسام شرف، "أرزي" للمخرجة ميرا شعيب، الفيلم الوثائقي "هل تحبني؟" للمخرجة لانا ضاهر، وهي أعمال تتناول مواضيع الهوية والذاكرة والصمود والتغيير.



وكانت انطلقت فعاليات مهرجان الفيلم اللبناني في إيطاليا في روما في 25 الحالي بمؤتمر صحافي في مقر رابطة الصحافة الأجنبية في إيطاليا (قصر غراتسيولي)، وتستمر فعالياته في سينما باربريني.



يُشرف على هذه المبادرة المعهد الثقافي الإيطالي اللبناني، وتنظمها الجمعية الثقافية "سينما بلا حدود"، بدعم من السفارة اللبنانية في إيطاليا ومؤسسة "ميد أور".



وشكر مهرجان الفيلم اللبناني كل من: جمعية الصداقةالايطاليةالعربية، وBeewired، وبيروت بير، وCosmo، وCorpo10، وChateau Ksara، وGNS Press، وKmetroO، وMEA، وRifai، وMandaloun، وUrban Garden، وCinema Barberini.
