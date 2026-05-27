سيارته تحطّمت بالكامل... وفاة فنان عربيّ شاب في حادث سير مروّع

تُوفِيَ الشاب رأفت ، نجم قناة "كراميش"، عن 19 عاماً، في حادث سير مأسوي، في في العاصمة ، بعد حوالي شهر على حصوله على رخصة القيادة.ونعى والد الشاب وسيم عواد، نجله بكلمات مؤثرة في منشور له عبر حسابه في " "، جاء فيه: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. توفي قبل قليل في حادث مؤسف ولدي وفلذة كبدي رأفت عواد ولا نقول الا مايرضي ربنا (إنا لله وإنا إليه راجعون).بحسب التقارير الإخبارية الأردنية، فقد الشاب السيطرة على سيارته، واصطدمت بعمود إنارة في الشارع، ما أدى إلى تحطمها بالكامل.