فنون ومشاهير

دمّر حياة ممثل شهير بفيديوهاته.. اعتقال يوتيوبر بارز!

Lebanon 24
27-05-2026 | 14:27
دمّر حياة ممثل شهير بفيديوهاته.. اعتقال يوتيوبر بارز!
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اعتقال يوتيوبر بارز بتهمة نشر ادعاءات مفبركة والإساءة إلى الممثل الشهير كيم سو-هيون، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد مواد مزيفة نُسبت إليه، وأثّرت بشكل كبير على سمعته ومسيرته المهنية.

وأصدرت محكمة منطقة سيؤول المركزية قرارًا باعتقال كيم سي-أوي، المسؤول عن قناة "Hover Lab" المتخصصة بأخبار وفضائح المشاهير، والتي يتابعها نحو مليون شخص، وذلك خشية العبث بالأدلة أو احتمال فراره.

وتعود فصول القضية إلى العام الماضي، عقب وفاة الممثلة كيم ساي-رون عن عمر 24 عامًا، حيث بثّت القناة تسجيلًا صوتيًا منسوبًا إليها تزعم فيه أنها كانت على علاقة بالممثل كيم سو-هيون عندما كانت قاصرًا.

لكن التحقيقات الرسمية لاحقًا كشفت أن التسجيل مفبرك بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تزوير لقطات شاشة لمحادثات مزعومة.

وأثارت هذه الادعاءات جدلًا واسعًا في كوريا الجنوبية، إذ أشارت تقارير إلى أنها تسببت بأضرار كبيرة في حياة كيم سو-هيون المهنية والشخصية، ما دفعه إلى التوقف عن الظهور العلني منذ مارس 2025، بعد مؤتمر صحفي تحدث فيه عن تفاصيل علاقته بالممثلة الراحلة، فيما أفادت تقارير بأنه لا يزال يخضع لعلاج نفسي.

في المقابل، أعلنت وكالة أعمال الممثل أن التحقيقات أثبتت زيف الادعاءات، مؤكدة أن الحقيقة باتت واضحة، بينما نفى اليوتيوبر الموقوف التهم الموجهة إليه، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد جهات التحقيق. (آرم نيوز) 

