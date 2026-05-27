لأول مرة.. نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس أحمد الشرع

كشف نقيب الفنانين السوريين عن تفاصيل لقائه الأخير مع الرئيس السوري ، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، وما تخلله من بحث لعدد من الملفات الفنية والثقافية، أبرزها دعم الدراما وتعزيز دور نقابة الفنانين في المرحلة المقبلة.ونشر الناطور عبر حسابه الرسمي على " " مجموعة صور من اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري داخل قصر الشعب، مرفقة برسالة عبّر فيها عن امتنانه، قائلاً: "تشرفت أمس بلقاء السيد رئيس الجمهورية وكان لقاءً مثمراً وبناءً".وأوضح أن اللقاء تناول آليات تطوير الحركة الفنية والثقافية في ، إضافة إلى مناقشة واقع نقابة الفنانين وسبل تعزيز حضورها ودعم الفنانين السوريين، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الفني في المرحلة .وأضاف الناطور في منشوره: "شكراً من القلب للسيد الرئيس الذي أتاح لي هذه الفرصة الثمينة"، في رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين على .