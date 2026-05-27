في أول تعليق بعد حادثة حذف الحلقة.. إعلامية معروفة ترد وتوجّه رسالة قوية لهؤلاء الأشخاص (فيديو)

في تطوّر جديد لأزمة حذف حلقة "كلاب الشوارع" من برنامجها " " على قناة "النهار"، ردّت الإعلامية على بيان نقابة الإعلاميين الذي دعا إلى استدعائها للتحقيق، حيث نشرت عبر حسابها على " " فيديو كشفت فيه كواليس الحلقة، متسائلة عن سبب عدم اعتراض الشاكية على محتوى الحلقة قبل بثّها، رغم وجود فاصل زمني بلغ أربعة أيام بين التسجيل والعرض.

وأضافت ريهام سعيد في تعليقها على الفيديو: "لما الضيفه معترضة على الحلقه مابعتتش ليه إنذار بعدم إذاعة الحلقة؟ بين التسجيل والإذاعة 4 أيام".

من ناحيتها، أصدرت شبكة تلفزيون "النهار" بياناً جديداً بشأن الجدل المثار حول الحلقة، مؤكدةً أن قرار حذف الحلقة من منصاتها الرقمية جاء في إطار تهدئة الأجواء المجتمعية، وليس بسبب وجود أي مخالفات مهنية.وقالت الشبكة في بيانها، إنها تابعت باهتمام بالغ ردود الفعل التي أعقبت إعلان حذف الحلقة، والتي تناولت قضية "كلاب الشوارع"، موضحةً أن الهدف من القرار كان الحد من الجدل المُثار بين الأطراف المختلفين وعدم تفاقم الأزمة.وأضاف البيان: "رغم أن بياننا السابق أوضح بجلاء أن حذف الحلقة جاء رغبةً في تهدئة الأجواء، فوجئنا بمحاولات من بعض الشخصيات والحسابات على لاستغلال الموقف في الإساءة الى شبكة النهار والإعلامية ريهام سعيد، سواء بحثاً عن إثارة الجدل أو السعي وراء ".وأكدت الشبكة أن حذف الحلقة لا يرتبط بأي تحفظ على محتواها، مشددةً على أنها "لا تتضمن أية مخالفات مهنية أو تجاوزات للأكواد الإعلامية".كما جدّدت شبكة "النهار" دعمها الكامل للإعلامية ريهام سعيد، مؤكدةً رفضها أي محاولات للإساءة إليها أو التشكيك في مهنيتها.وفي ختام بيانها، ناشدت الشبكة مواصلة دوره في حماية المناخ الإعلامي، والتصدي لما وصفته بحملات "التهديد والإرهاب المعنوي" التي يمارسها بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.