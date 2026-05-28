خلال تأديته مناسك الحج.. ممثل شهير يتعرض لإصابة في قدمه (صور)

أثار الممثل المصري أحمد حاتم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مصاباً في قدمه خلال تأديته مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، وفق الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".
وشارك حاتم مجموعة من الصور من رحلته في مكة المكرمة، ظهر فيها أثناء أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة، وأرفقها بتعليق قال فيه: "ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير".
A post shared by Ahmed Hatem | أحمد حاتم (@ahmedhatemomar)
