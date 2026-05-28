للمرة الأولى.. ممثل معروف يكشف المعاني الحقيقية لعباراته الشهيرة!

وخلال ظهوره في برنامج "الصباح" عبر قناة " الثانية"، استعاد أيمن رضا كواليس العمل، متحدثاً عن الخلفيات الحقيقية لبعض العبارات التي لا تزال حاضرة ومتداولة بين الجمهور السوري والعربي حتى اليوم.وأشار إلى أن شخصية "سمير"، التي كان "أبو ليلى" يكرر اسمها باستمرار في المسلسل، لم تكن مجرد شخصية ضمن الأحداث، بل جاءت كرمز للمواطن السوري الذي عاش حالة من الضياع وغياب وضوح الرؤية بسبب الظروف الصعبة التي كانت سائدة آنذاك.وقال: "سمير صديق أبو ليلى في المسلسل هو المواطن السوري بيعرف وين كان محطوط نتيجة الظرف اللي عايشو"، لافتًا إلى أن عبارة "مين سمير؟" حملت بعدًا رمزيًا أكثر من كونها جملة كوميدية فقط.وأضاف أن عبارات أخرى مثل "شو هي هيك" عبّرت أيضًا عن حالة الاستغراب والصدمة من الواقع المعيشي، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل واسع ويعتبرها جزءًا من حياته اليومية.وأشار أيمن رضا إلى أن نجاح شخصية "أبو ليلى" لم يعتمد فقط على ، بل لأنها لامست مشاعر الناس وعكست حالة اجتماعية معقدة بطريقة ساخرة وعفوية، ما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات الكوميدية في تاريخ الدراما .