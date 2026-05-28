جديد قضيّة وفاة نجم مسلسل "friends"... ماذا أعلنت محكمة أميركيّة اليوم؟

قضت محكمة أميركية بمعاقبة إيواماسا المساعد الشخصي لماثيو بطل مسلسل "Friends" الشهير، بالسجن لمدة 41 شهراً، بعد تورطه المباشر في قضية وفاة الممثل العالميّ.وتضمن الحكم إلزام المتهم بدفع غرامات مالية منفصلة بلغت قيمتها 10 آلاف دولار و100 دولار، مع خضوعه لرقابة قضائية لمدة عامين عقب خروجه، على أن يسلم نفسه للسلطات يوم 17 المقبل لبدء تنفيذ العقوبة.