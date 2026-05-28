بسبب ورم في الرأس... ملكة جمال سابقة تُصاب بشللٍ نصفيّ! (صورة)

كشفت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبدالله عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة أدت إلى إصابتها بشلل نصفي، جراء مضاعفات ورم حميد في المخ.

وأكّدت عبدالله أنها خاضت رحلة علاج شاقة استمرت لأشهر طويلة وسط ظروف صحية ونفسية صعبة.



وقالت إنها أنهت مؤخرًا بروتوكولًا علاجيًا مكثفًا استمر نحو أربعة أشهر، تضمن جرعات كبيرة من العلاج الكيماوي و"الكورتيزون"، إلا أن العلاج تسبب في مضاعفات أثّرت بشكل مباشر على الجانب الأيمن من جسدها، قبل أن تتطور حالتها إلى عجز كامل في الحركة.

