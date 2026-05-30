بكلمات مؤثرة.. محمد رمضان ينعي والدة أحمد حلمي ويواسي عائلته

Advertisement

حرص الفنان على تقديم واجب العزاء والمواساة لزميله الفنان في وفاة والدته التي وافتها . ونشر رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة " "، دوّن فيها: "أتقدم بخالص التعازي للزميل النجم أحمد في وفاة والدته، ربنا يسكنها فسيح جناته ويصبر قلبه وقلب عائلته"، داعياً للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.وكانت عائلة الفنان أحمد حلمي قد شيعت جثمان الراحلة في مسقط رأسها بمحافظة وسط حالة من الحزن الشديد، حيث أعلن حلمي عبر حساباته الرسمية عن اقتصار تلقي التعازي في المقابر فقط. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من رسائل الدعم والتعزية من نجوم الوسط الفني والجمهور العربي الذين تضامنوا مع حلمي في مصابه الفادح.