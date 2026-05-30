ضربة جديدة لبراد بيت.. ابنه الأكبر مادوكس يتخلى عن اسمه رسمياً!



Advertisement

وتأتي الخطوة الرسمية لمادوكس بعد فترة وجيزة من حذفه لقب والده بشكل غير رسمي من شارة نهاية فيلم والدته الأخير "كوتور" الذي عمل فيه كمساعد مخرج. تلقى ضربة عائلية وقانونية جديدة من أبنائه، بعدما أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن موقع "TMZ" أن ابنه الأكبر بالتبني، (24 عاماً)، تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة لإسقاط لقب "بيت" نهائياً من اسمه الأخير، معتمداً اسم "مادوكس شيفان جولي"، ومبرراً خطوته بأسباب شخصية تعكس عمق العائلية المستمرة منذ انفصال النجمين عام 2016.وتأتي الخطوة الرسمية لمادوكس بعد فترة وجيزة من حذفه لقب والده بشكل غير رسمي من شارة نهاية فيلم والدته الأخير "كوتور" الذي عمل فيه كمساعد مخرج.

ولا يعد مادوكس الأول في هذه السلسلة؛ إذ سبقه قرار شقيقته بالتخلي قانونياً عن اللقب، إلى جانب خطوة شقيقتيهما زهرة وفيفيان اللتين اعتمدتا كنية "جولي" فقط في المناسبات العامة، لتسلط هذه الإجراءات المتلاحقة الضوء مجدداً على القطيعة المتفاقمة بين بيت وأبنائه بالرغم من إتمام تسوية الطلاق الرسمية بين النجمين.