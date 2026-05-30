بفيلم للكبار فقط.. سيلينا غوميز تحطم قيود "ديزني" نهائياً



Advertisement

وينتمي العمل المرتقب لفئة الأفلام المصنفة للكبار فقط (X-rated) ويمتد زمن عرضه إلى أربع ساعات كاملة، حيث صُور بالكامل بتقنية 65 ملم النادرة استناداً إلى سيناريو ضخم يتجاوز 200 صفحة يركز على تاريخ الغموض والتصوف في أميركا. تتأهب النجمة العالمية لاتخاذ خطوة هي الأكثر جرأة في مسيرتها الفنية عبر الانضمام رسمياً إلى طاقم عمل الفيلم الملحمي القادم "أصل العالم" (The Origin of the World) من إخراج برادي كوربيت، في قفزة فنية تحطم بها تماماً قيود صورتها الذهنية الكلاسيكية المرتبطة بأعمال " ".وينتمي العمل المرتقب لفئة الأفلام المصنفة للكبار فقط (X-rated) ويمتد زمن عرضه إلى أربع ساعات كاملة، حيث صُور بالكامل بتقنية 65 ملم النادرة استناداً إلى سيناريو ضخم يتجاوز 200 صفحة يركز على تاريخ الغموض والتصوف في أميركا.

ويشهد الفيلم مشاركة نخبة من أبرز نجوم وفي مقدمتهم كيت بلانشيت ومايكل فاسبندر، إلى جانب الممثلة الشابة سادي سوفرال. وتتزامن هذه القفزة المهنية لغوميز مع تصدرها عناوين الأخبار العالمية على الصعيد الشخصي إثر ظهورها المتكرر مع زوجها المنتج الموسيقي بلانكو وإشارتها لنفسها علناً بلقب "السيدة بلانكو".



