هند صبري تفتح قلبها.. أمومة وفقدان وشهرة

يستضيف الإعلامي النجمة في الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "ONE THE ROAD"، المقرر عرضه مساء اليوم على شاشة " سينما" عند الساعة التاسعة.

ويأتي اللقاء بعد التفاعل الواسع الذي حققه الجزء الأول، وتصدره منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتتحدث هند صبري خلال الحلقة عن جوانب إنسانية خاصة في حياتها، بينها مرحلة ما بعد وفاة والدتها، وزياراتها للمقابر، والأثر العاطفي الذي تركته تلك الفترة في حياتها.

كما تكشف عن طبيعة علاقتها بابنتيها، واصفة نفسها بأنها "أم غير مثالية"، في حديث صريح عن تجربتها الأسرية بعيداً التقليدية للأمومة.

وتتناول الحلقة أيضاً أهمية الصداقة في حياتها، إلى جانب مواقف صعبة مرت بها، بينها الخيانة والغدر، وكيف تعاملت معها على المستويين الشخصي والمهني.

وتتطرق هند صبري إلى تأثير الشهرة على حياتها الخاصة، والضغوط التي تفرضها، إضافة إلى موقفها من الشائعات وطريقة تعاملها مع الأخبار غير الدقيقة المتداولة عبر الإعلام ومواقع التواصل.