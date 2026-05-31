وفاة والد حمو بيكا

أعلن مؤدي المهرجانات وفاة والده الحاج أنور، عبر حساباته الرسمية على .

وكتب في منشور عبر حسابه على " ": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج أنور"، وسط تفاعل واسع من جمهوره وزملائه الذين قدموا له التعازي وواسوه في مصابه.

ومن المقرر أن تُشيع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الأحد في ، مسقط رأس الراحل، بحضور أفراد العائلة والأقارب وعدد من الأصدقاء والمقربين.

وأكد مدير أعمال حمو بيكا، في تصريحات صحفية، أن صلاة الجنازة ستقام في الإسكندرية، قبل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة بيكا وأصدقائه بعد إعلان الوفاة، فيما انهالت رسائل التعزية والدعاء عبر منصات التواصل الاجتماعي من محبيه ومتابعيه.