بعد أشهر من الانفصال.. فنان عربي يعود إلى زوجته برسالة رومانسية مؤثرة

أعلن الفنان أبو سريع عودته إلى زوجته وأم أبنائه، بعد انفصال استمر عدة أشهر.

وشارك أبو سريع متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" صورة جمعته بزوجته، أرفقها برسالة مؤثرة أكد فيها أن الفترة الماضية كانت من أصعب المراحل التي مر بها، معبراً عن امتنانه لعودة العلاقة بينهما.

وقال الفنان إن ما عاشه كان اختباراً صعباً، داعياً الله أن يحفظ أسرته ويبارك له في أبنائه، كما وجه اعتذاراً إلى زوجته، مؤكداً تمسكه بها وحبه الكبير لها.

ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من جمهوره ومتابعيه، الذين هنأوه بعودة الحياة الزوجية بينهما، متمنين لهما الاستقرار والسعادة.

وكان مصطفى أبو سريع قد أعلن انفصاله عن زوجته خلال العام الماضي، قبل أن يكشف أخيراً عن انتهاء الخلافات وعودة العلاقة بينهما.

وعلى الصعيد الفني، شارك أبو سريع في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، الذي عُرض في موسم 2026، إلى جانب وميرفت أمين وآيتن عامر وهدى الإتربي وجوري بكر، وهو من تأليف وإخراج .