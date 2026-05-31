موقف صادم تعرّض له الممثل السوري عباس النوري.. "ابنة سرية" لاحقته قضائياً!

استعاد الفنان السوري تفاصيل موقف صادم وغير متوقع واجهه في حياته الشخصية، بعدما تلقى اتصالاً من محامٍ أبلغه بأن شابة تقدّمت بدعوى قضائية تدّعي فيها أنه والدها الحقيقي.

وخلال ظهوره في "مساحة خاصة" الذي يقدمه الإعلامي ، كشف النوري عن تفاصيل الواقعة وردة الفعل المفاجئة التي أبدتها زوجته فور علمها بالأمر.

وأوضح أنه كان يجلس مع زوجته عندما تلقى اتصالاً من محامٍ طلب التحدث إليه على انفراد بشأن قضية شخصية وحساسة، رافضاً في البداية الإفصاح عن مضمونها عبر الهاتف. وبعد إلحاح النوري لمعرفة السبب، أبلغه المحامي بأن شابة رفعت دعوى نسب أمام المحكمة تزعم أنه والدها.

وأشار الفنان السوري إلى أن الخبر شكّل صدمة كبيرة له، إذ لم يكن يتوقع سماع مثل هذا الادعاء، ما دفعه إلى إنهاء المكالمة سريعاً على أن يستكمل متابعة القضية لاحقاً مع المحامي.

وبعد انتهاء الاتصال، سارعت زوجته إلى سؤاله عن فحوى المكالمة الغامضة، لتفاجئه بردة فعل هادئة وغير متوقعة، إذ نصحته بعدم اللجوء إلى المحاكم أو الانخراط في نزاعات قضائية قد تثير الشائعات وتؤثر في سمعته، واقترحت عليه، بكل هدوء، أنه في حال ثبتت صحة ادعاءات الفتاة، يمكن أن تعيش معهما في المنزل ويتوليان رعايتها معاً.

وفي ختام حديثه، شدد عباس النوري على أنه طمأن زوجته وأكد لها أن هذه القضية "مفبركة" بالكامل ولا تمت للواقع بصلة، وليست مبنية على أي أدلة حقيقية، بل هي مجرد ادعاءات كاذبة وشائعات مغرضة.كما لفت إلى أنه يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بأي ابنة له، حتى وإن كانت خارج إطار الزواج، إذا كان الأمر صحيحاً وواقعياً، لكنه في هذه الحالة تحديداً كان على ثقة ويقين تاميْن بأن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وفق قوله. (آرم نيوز)