صورة من داخل المستشفى.. هذا ما حصل مع فيفي عبده

أعلنت الفنانة تعرضها لكسر في القدم، إثر حادث سقوط داخل منزلها، مطمئنة جمهورها على حالتها الصحية عبر حسابها على "إنستغرام".

وقالت فيفي عبده في منشور لها: "الحمد لله على كل شيء، البيت عندي غرق وأنا اتزحلقت ورجلي اتكسرت، ربنا يعوضني خير ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين العالمين".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المنشور، ووجهوا لها رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل.

وكان آخر ظهور لفيفي عبده خلال الخاص لفيلم "7 Dogs"، بطولة وكريم ، حيث علّقت على مشاركة النجمة العالمية في العمل، قائلة: "معرفش مين مونيكا بلوكشي دي، مجابونيش أنا ليه؟ كان لازم يجيبوني أنا".