حمو بيكا ينهار في وداع والده بالإسكندرية

شهدت مقابر الإسكندرية لحظات مؤثرة خلال تشييع ودفن والد مؤدي المهرجانات ، اليوم الأحد، وسط حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء ونجوم الغناء الشعبي.وخلال مراسم الدفن، دخل حمو في نوبة بكاء شديدة، قبل أن يسقط أرضاً بجوار قبر والده عقب إنزال الجثمان، في مشهد مؤثر تابعه الحاضرون.وشارك في الجنازة عدد من الفنانين ومؤدي المهرجانات، بينهم ، إسلام كابونجا، ومحمود الليثي، الذين حرصوا على مواساة الأسرة وتقديم واجب العزاء.وكان حمو بيكا قد أعلن وفاة والده عبر حسابه على " "، ناشراً صورة جمعته به، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور".وفي سياق منفصل، أنهى عصام عدوي الخلاف السابق مع حمو بيكا بشأن بلاغ مرتبط بمحتويات فيلا في ، موضحاً أن الأمر كان سوء تفاهم بعد التواصل بين الطرفين واستعادة المنقولات المفقودة.وأشار عدوي عبر "فيسبوك" إلى أن بعض الأخبار المتداولة لم تكن دقيقة، وأن المشكلة المتعلقة ببعض المنقولات جرى حلها لاحقاً.