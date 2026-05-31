بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!

Advertisement

حالة من الجدل أُثيرت الساعات الماضية بعدما ظهر الفنان اللبناني ، بنحافة شديدة في حفله الأخير بالبحرين، إذ تساءل الجمهور حول وضعه الصحي وإذا ما كان المونجارو السبب وراء ذلك.وعلق مدير أعمال وائل ، على الجدل المثار، قائلًا في تصريح صحفي أن وائل بخير وصحته جيدة، ولا يوجد أي صحة للاخبار المتداولة، فقط يتبع غذائية ويمارس الرياضة.وظهر وائل كفوري، بنحافة مفرطة في حفله الأخير في ، وتوالت تعليقات الجمهور متسائلين عن سبب النحافة المفرطة المفاجئة التي ظهر بها نجمهم خلال الحفل.على جانب آخر، طرح وائل كفوري مؤخرًا ألبومه الجديد، منهم أغنية بعتذر منك، من كلمات عبدو، وألحان وتوزيع زياد ، وأغنية إنتي بعيوني كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع موسيقى بلال . (القاهرة24)