تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!

Lebanon 24
31-05-2026 | 16:35
A-
A+
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حالة من الجدل أُثيرت الساعات الماضية بعدما ظهر الفنان اللبناني وائل كفوري، بنحافة شديدة في حفله الأخير بالبحرين، إذ تساءل الجمهور حول وضعه الصحي وإذا ما كان المونجارو السبب وراء ذلك.
Advertisement

وعلق مدير أعمال وائل كفوري، على الجدل المثار، قائلًا في تصريح صحفي أن وائل بخير وصحته جيدة، ولا يوجد أي صحة للاخبار المتداولة، فقط يتبع حمية غذائية ويمارس الرياضة.

وظهر وائل كفوري، بنحافة مفرطة في حفله الأخير في البحرين، وتوالت تعليقات الجمهور متسائلين عن سبب النحافة المفرطة المفاجئة التي ظهر بها نجمهم خلال الحفل.

على جانب آخر، طرح وائل كفوري مؤخرًا ألبومه الجديد، منهم أغنية بعتذر منك، من كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان وتوزيع زياد بطرس، وأغنية إنتي بعيوني كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع موسيقى بلال الزين. (القاهرة24)

مواضيع ذات صلة
بعدما أثار الجدل بنحافته... هذه حقيقة صور وائل كفوري
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
من جديد... نحافة وائل كفوري تُثير الجدل وهذا أحدث فيديو له
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جوابها أثار الجدل... هكذا ردّت الإعلامية الشهيرة على سؤال إحدى المتابعات حول سر حفاظها على نضارة بشرتها
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أن اثار الجدل وحرّك الاحتجاجات.. هل مُنع والد الرئيس السوري من الظهور الإعلامي؟
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وائل كفوري

نبيل أبو

القاهرة

البحرين

الرياض

لبنان

المون

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:06 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:48 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:53 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:06 | 2026-05-31
Lebanon24
14:48 | 2026-05-31
Lebanon24
11:15 | 2026-05-31
Lebanon24
10:29 | 2026-05-31
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31
Lebanon24
07:20 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24