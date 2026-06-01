"حتة مني ".. رسالة مؤثرة من تامر حسني إلى مي عزّ الدين

Advertisement

وكتب تامر، عبر حسابه على "إنستغرام"، أن مي تعرف مكانتها الكبيرة لديه، وكذلك مكانة والدتها الراحلة، مشيراً إلى أن بينهما سنوات طويلة من الصداقة والأخوة والنجاحات.وأضاف أن مي بالنسبة إليه "أخت" قريبة جداً، كما أشاد بزوجها ، واصفاً إياه بأنه من أجدع الناس، مؤكداً أنه اطمأن عليها بعد معرفته به.وكانت مي قد تحدثت، خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، عن مواقف إنسانية لتامر حسني معها، مؤكدة أنه كان حاضراً بقوة في أكثر من أزمة مرت بها.وقالت مي إن تامر لم يكتف بالدعم المعنوي، بل تولى إجراءات جنازة والدتها في وقت لم تكن قادرة فيه على فعل شيء، كما كان يزورها في المستشفى خلال فترة مرضها، ويتابع حالتها ويحاول تخفيف الأجواء عنها.وأشارت إلى أن هذه المواقف تكشف صدق العلاقات في اللحظات الصعبة، معتبرة أن ما فعله تامر معها "من القلب" ولا يمكن شرحه بسهولة.