تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
"حتة مني ".. رسالة مؤثرة من تامر حسني إلى مي عزّ الدين
Lebanon 24
01-06-2026
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الفنان
تامر حسني
رسالة مؤثرة إلى الفنانة
مي عز الدين
، بعد حديثها عن وقوفه إلى جانبها خلال فترة مرضها ووفاة والدتها.
Advertisement
وكتب تامر، عبر حسابه على "إنستغرام"، أن مي تعرف مكانتها الكبيرة لديه، وكذلك مكانة والدتها الراحلة، مشيراً إلى أن بينهما سنوات طويلة من الصداقة والأخوة والنجاحات.
وأضاف أن مي بالنسبة إليه "أخت" قريبة جداً، كما أشاد بزوجها
تيمور
، واصفاً إياه بأنه من أجدع الناس، مؤكداً أنه اطمأن عليها بعد معرفته به.
وكانت مي
عز الدين
قد تحدثت، خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، عن مواقف إنسانية لتامر حسني معها، مؤكدة أنه كان حاضراً بقوة في أكثر من أزمة مرت بها.
وقالت مي إن تامر لم يكتف بالدعم المعنوي، بل تولى إجراءات جنازة والدتها في وقت لم تكن قادرة فيه على فعل شيء، كما كان يزورها في المستشفى خلال فترة مرضها، ويتابع حالتها ويحاول تخفيف الأجواء عنها.
وأشارت إلى أن هذه المواقف تكشف صدق العلاقات في اللحظات الصعبة، معتبرة أن ما فعله تامر معها "من القلب" ولا يمكن شرحه بسهولة.
مواضيع ذات صلة
عودة محتملة لثنائية مي عز الدين وكندة علوش في "دلع بنات"
Lebanon 24
عودة محتملة لثنائية مي عز الدين وكندة علوش في "دلع بنات"
01/06/2026 13:55:11
01/06/2026 13:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة من ريتا حايك وسط التصعيد الأخير: "كلنا هدف واحد"
Lebanon 24
رسالة مؤثرة من ريتا حايك وسط التصعيد الأخير: "كلنا هدف واحد"
01/06/2026 13:55:11
01/06/2026 13:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تامر حسني يمازح طفلة خلال حفلته: "حافظة كل ده إزاي؟" (فيديو)
Lebanon 24
تامر حسني يمازح طفلة خلال حفلته: "حافظة كل ده إزاي؟" (فيديو)
01/06/2026 13:55:11
01/06/2026 13:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة (صور)
Lebanon 24
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة (صور)
01/06/2026 13:55:11
01/06/2026 13:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مي عز الدين
تامر حسني
عز الدين
تيمور
سعادة
المعن
العلا
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعدما دمّرت إسرائيل مطعمه... "شيف" لبنانيّ: هيدا نصيبنا
Lebanon 24
بعدما دمّرت إسرائيل مطعمه... "شيف" لبنانيّ: هيدا نصيبنا
06:48 | 2026-06-01
01/06/2026 06:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مرضها.. ماغي بو غصن لم تتعرف على اولادها (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مرضها.. ماغي بو غصن لم تتعرف على اولادها (فيديو)
03:57 | 2026-06-01
01/06/2026 03:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أتعرض للتهديد من زوجي".. مذيعة عربية تستغيث من داخل قسم الشرطة وفيديو يوثّق
Lebanon 24
"أتعرض للتهديد من زوجي".. مذيعة عربية تستغيث من داخل قسم الشرطة وفيديو يوثّق
03:13 | 2026-06-01
01/06/2026 03:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا ينهار في وداع والده بالإسكندرية
Lebanon 24
حمو بيكا ينهار في وداع والده بالإسكندرية
23:00 | 2026-05-31
31/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!
Lebanon 24
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!
16:35 | 2026-05-31
31/05/2026 04:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!
Lebanon 24
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!
16:35 | 2026-05-31
31/05/2026 04:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. قناة إسرائيلية تكشف ما سيُنفّذه نتنياهو وكاتس في لبنان
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. قناة إسرائيلية تكشف ما سيُنفّذه نتنياهو وكاتس في لبنان
09:17 | 2026-05-31
31/05/2026 09:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"والله شيء يوجع القلب"... شيف لبناني شهير جدًا يوثّق دمار مطعمه في جنوب لبنان (صورة وفيديو)
Lebanon 24
"والله شيء يوجع القلب"... شيف لبناني شهير جدًا يوثّق دمار مطعمه في جنوب لبنان (صورة وفيديو)
08:10 | 2026-05-31
31/05/2026 08:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بناء 5 جسور.. ما أهداف إسرائيل من عبور الليطاني؟
Lebanon 24
بناء 5 جسور.. ما أهداف إسرائيل من عبور الليطاني؟
09:00 | 2026-05-31
31/05/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُصدّر منظومة "ماجد" إلى هذه الدولة.. وإسرائيل في حالة قلق
Lebanon 24
إيران تُصدّر منظومة "ماجد" إلى هذه الدولة.. وإسرائيل في حالة قلق
10:00 | 2026-05-31
31/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:48 | 2026-06-01
بعدما دمّرت إسرائيل مطعمه... "شيف" لبنانيّ: هيدا نصيبنا
03:57 | 2026-06-01
بسبب مرضها.. ماغي بو غصن لم تتعرف على اولادها (فيديو)
03:13 | 2026-06-01
"أتعرض للتهديد من زوجي".. مذيعة عربية تستغيث من داخل قسم الشرطة وفيديو يوثّق
23:00 | 2026-05-31
حمو بيكا ينهار في وداع والده بالإسكندرية
16:35 | 2026-05-31
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!
15:06 | 2026-05-31
لأول مرة وبعد 3 سنوات من الغياب وبعد ارتباط اسمها برياض سلامة.. ستيفاني صليبا تعود بفيديو
فيديو
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
01/06/2026 13:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
01/06/2026 13:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
01/06/2026 13:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24