"أتعرض للتهديد من زوجي".. مذيعة عربية تستغيث من داخل قسم الشرطة وفيديو يوثّق

استغاثت المذيعة أميرة نور بجمهورها عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في " "، ظهرت فيه من داخل قسم الشيخ ، متحدثة عن تعرضها للتهديد من زوجها وسام هندي.

وقالت أميرة نور في الفيديو: "بتعرض للتهديد من زوجي وأنا في القسم بالشيخ زايد".

ولم تكشف المذيعة حتى الآن تفاصيل كاملة عن الواقعة أو طبيعة الخلافات التي دفعتها إلى نشر الاستغاثة، بانتظار صدور أي توضيحات رسمية بشأن ما حدث.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة والاطمئنان على سلامتها، فيما استمر تداول المقطع على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.