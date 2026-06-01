بعدما دمّرت إسرائيل مطعمه... "شيف" لبنانيّ: هيدا نصيبنا

بعد تعرض مطعم عائلته للتدمير جراء الإعتداءات الإسرائيليّة، عبّر الشيف عن حزنه العميق لخسارة مشروع، قال إنّه "شكّل ثمرة سنوات طويلة من العمل والجهد".

وأضاف لـ"الجديد": "الحمد لله، هيدا نصيبنا، وإن شاء الله بتفرج قريباً".



وأوضح أنه اتّخذ قرار العودة إلى في ظل هذه الظروف الصعبة، مفضلاً البقاء إلى جانب أهله وأبناء منطقته، وتابع: "رجعت على لبنان وفضّلت كون حد أهلي وناسي وأوقف حدن، لأنو لبنان روح وحياة".



وأوضح فياض أنّ الصورة المتداولة التي أظهرت حجم الدمار في المنتجع التُقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية، ولفت إلى أنّ الوصول إلى منطقة وادي العشائر، حيث يقع المشروع، لا يزال متعذراً بسبب الظروف الأمنية الراهنة، ما يمنع إجراء كشف ميداني مباشر على الموقع.