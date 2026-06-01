بعد 15 عاماً من الفراق... ممثل سوريّ يلتقي شقيقه (صورة)

شارك الممثل والمخرج السوريّ سيف سباعي، متابعيه، صورة تجمعه بشقيقه الأكبر بشار، في العاصمة النمساوية فيينا.

وأشار سبيعي إلى أنّه التقى شقيقه، بعد فراق دام 15 عاماً، وقال: "أنا وأخي بشار بعد 15 سنة غياب".