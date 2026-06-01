Najib Mikati
بعد أربعة أشهر فقط على وفاته.. طليقة نجم راحل تُعلن زواجها مجددًا!

01-06-2026 | 15:40
أعلنت الممثلة هيذر ماكومب، طليقة النجم الراحل جيمس فان دير بيك، زواجها مجدداً بعد أربعة أشهر فقط على وفاته، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
وكشفت ماكومب، التي كانت متزوجة من فان دير بيك بين عامي 2003 و2010، عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها عقدت قرانها على الممثل سكوت مايكل كامبل في حفل عائلي بسيط أقيم في ولاية مونتانا الأميركية بحضور أفراد العائلة والمقربين.


وأعربت عن سعادتها بهذه الخطوة من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحب والدعم اللذين أحاطا بهما خلال المناسبة شكّلا لحظة استثنائية في حياتهما.


ويأتي هذا الزواج بعد أشهر قليلة من وفاة جيمس فان دير بيك في شباط الماضي عن عمر 48 عاماً، بعد معاناة مع سرطان القولون والمستقيم.


وكانت عائلته قد أعلنت خبر وفاته بكلمات مؤثرة، مشيدة بشجاعته وإيمانه خلال فترة مرضه.


ويُعد فان دير بيك من أبرز نجوم التلفزيون الأميركي، واشتهر عالمياً بدور "داوسون ليري" في المسلسل الشهير Dawson's Creek، الذي حقق نجاحاً واسعاً على مدار ستة مواسم، وترك بصمة كبيرة في عالم الدراما التلفزيونية.
