Najib Mikati
عمر كمال يكشف: هذا الفنان وراء عدم استضافتي في برامج رامز جلال

Lebanon 24
01-06-2026 | 23:00
عمر كمال يكشف: هذا الفنان وراء عدم استضافتي في برامج رامز جلال
كشف مغني المهرجانات عمر كمال السبب الذي يقف وراء عدم ظهوره في برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان من كل عام.
وأوضح عمر كمال، في تصريحات إعلامية، أن رامز جلال يرفض استضافته بسبب العلاقة القوية التي تجمعه بالفنان محمد فؤاد، مشيراً إلى أن رامز يعتبر فؤاد من أبرز الداعمين له في بداية مسيرته الفنية.

وأضاف أن نجاح رامز جلال في فيلم "غاوي حب" فتح أمامه الباب للحصول على أول بطولة سينمائية له من خلال فيلم "أحلام الفتى الطائش"، لافتاً إلى أن محمد فؤاد كان صاحب فضل كبير في تلك المرحلة.

كما أشار عمر كمال إلى أن محمد فؤاد كان من أوائل من طرحوا فكرة برامج المقالب على رامز جلال، مؤكداً أن بعض النجوم يرون أن رامز سار على خطى فؤاد في هذا النوع من البرامج.

وقال عمر كمال: "رامز جلال معتقد إني عايز آخد مكانة محمد فؤاد، وهو صاحب صاحبه أوي وعلاقتهم قوية من بعد فيلم "غاوي حب"، فا معتقدش إنه يجبني في البرنامج علشان آخد سوكسيه".

وأضاف عمر كمال أن البعض يرى أن هناك محاولة من بعض الفنانين لفرض أنفسهم على الساحة أو أخذ مكانة فنية معينة، وهو ما يفتح بابًا واسعًا للجدل حول اختيارات الضيوف في برامج المقالب الشهيرة، واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما يقوله يأتي من وجهة نظره الشخصية. (لها) 
