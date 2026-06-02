دخلت المُستشفى للعلاج ففارقت الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجمة شهيرة عن 54 عاماً (صورة)

توفيت الفنانة سهام جلال، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 54 عاماً.

وأعلنت الفنانة منة جلال وفاة سهام من خلال حسابها على .وكتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا سهام، سهام جلال في ذمة الله".

وكانت الفنانة سهام جلال أعلنت بالأمس عن تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، مما نتج عنها خضوعها لعملية جراحية ، ثم انتقلت بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال مراحل العلاج ، غير أنها دخلت في غيبوبة وفارقت الحياة.



وعبّر عدد من الفنانين عن صدمتهم من الخبر المفاجئ، من بينهم الفنان .



من أشهر أعمال سهام جلال نجمة التسعينيات والألفينيات : فيلم صعيدي الأميركية فيلم ثقافي ، فيلم جواز بقرار جمهوري، فيلم يلعب، فيلم حرب ، مسلسل سارة، مسلسل إلى جانب الفنان .