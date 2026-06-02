فنون ومشاهير

دخلت المُستشفى للعلاج ففارقت الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجمة شهيرة عن 54 عاماً (صورة)

Lebanon 24
02-06-2026 | 00:04
دخلت المُستشفى للعلاج ففارقت الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجمة شهيرة عن 54 عاماً (صورة)
توفيت الفنانة المصرية سهام جلال، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 54 عاماً.
 
وأعلنت الفنانة منة جلال وفاة سهام من خلال حسابها على فيسبوك.وكتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا سهام، سهام جلال في ذمة الله".
وكانت الفنانة سهام جلال أعلنت بالأمس عن تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، مما نتج عنها خضوعها لعملية جراحية ، ثم انتقلت بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال مراحل العلاج ، غير أنها دخلت في غيبوبة وفارقت الحياة. 

وعبّر عدد من الفنانين عن صدمتهم من الخبر المفاجئ، من بينهم الفنان عمرو عبد العزيز.

من أشهر أعمال سهام جلال نجمة التسعينيات والألفينيات  : فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية    فيلم ثقافي ، فيلم جواز بقرار جمهوري، فيلم حمادة يلعب،    فيلم حرب إيطاليا،  مسلسل سارة،  مسلسل عوالم خفية إلى جانب الفنان عادل إمام
 
