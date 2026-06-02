لمنحها فرصة النجاح الأكبر.. قرار من أحمد سعد يخص أعماله الفنية القادمة

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كشف الفنان المصري عن خطته الفنية لطرح أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "الفرفوش". وأوضح سعد أنه يعتمد استراتيجية تقوم على طرح أغنية منفردة "سينغل" كل أسبوع أو أسبوعين طوال فترة الصيف، بدلاً من إطلاق الألبوم كاملاً في وقت واحد، بهدف منح كل أغنية فرصة الانتشار والنجاح ومواكبة الأجواء الصيفية.وأشار إلى أن الألبوم يضم مجموعة من الأغنيات المتنوعة التي تجمع بين الطابع المبهج السريع والأعمال الدرامية والرومانسية، ليتناسب مع مختلف الأذواق. وأعرب سعد عن حماسه الشديد لهذا الألبوم، واصفاً إياه بأنه يحمل الكثير من المفاجآت لجمهوره الذي ينتظر أعماله الجديدة.