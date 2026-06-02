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فنون ومشاهير
بعد تقديمها برنامجها الجديد.. إعلامية شهيرة تنجو من حادث خطير! (صورة)
Lebanon 24
02-06-2026
|
23:54
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أعلنت الإعلامية
المصرية
مريم أمين
نجاتها من حادث سير "خطير"، عازية السبب إلى الحسد وتأثير أصحاب "العيون المستديرة"،كما قالت.
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وقامت أمين بربط هذا الحادث بعرض أولى حلقات برنامجها الجديد "من ماسبيرو" على
التلفزيون المصري
.
وكتبت أمين عبر حسابها على "
فيسبوك
" قائلة: "نبذة عن
العين
التي فلقت فعلًا الحجر، أمس كانت أول حلقة لي في برنامج من ماسبيرو، وأنا في الطريق دخلت أضع بنزين، خرجت من المحطة وماشية عادي جدًا، لكن كان هناك مطب يشبه الفخ".
وتابعت: "عجلتا السيارة الأمامية والخلفية تمزقتا تمامًا ومالت سيارة فجأة بقوة وكادت تنقلب تمامًا بطريقة مخيفة".
وختمت بنبرة ساخرة: "شكرًا لأصحاب العيون المستديرة المقورة.. لكن في الآخر ربنا موجود وهو الحافظ".
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