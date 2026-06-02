تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تقديمها برنامجها الجديد.. إعلامية شهيرة تنجو من حادث خطير! (صورة)

Lebanon 24
02-06-2026 | 23:54
A-
A+
بعد تقديمها برنامجها الجديد.. إعلامية شهيرة تنجو من حادث خطير! (صورة)
بعد تقديمها برنامجها الجديد.. إعلامية شهيرة تنجو من حادث خطير! (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الإعلامية المصرية مريم أمين نجاتها من حادث سير "خطير"، عازية السبب إلى الحسد وتأثير أصحاب "العيون المستديرة"،كما قالت. 
Advertisement
 
 
 
وقامت أمين بربط هذا الحادث بعرض أولى حلقات برنامجها الجديد "من ماسبيرو" على التلفزيون المصري.

وكتبت أمين عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة: "نبذة عن العين التي فلقت فعلًا الحجر، أمس كانت أول حلقة لي في برنامج من ماسبيرو، وأنا في الطريق دخلت أضع بنزين، خرجت من المحطة وماشية عادي جدًا، لكن كان هناك مطب يشبه الفخ".

وتابعت: "عجلتا السيارة الأمامية والخلفية تمزقتا تمامًا ومالت سيارة فجأة بقوة وكادت تنقلب تمامًا بطريقة مخيفة".

وختمت بنبرة ساخرة: "شكرًا لأصحاب العيون المستديرة المقورة.. لكن في الآخر ربنا موجود وهو الحافظ".
 
مواضيع ذات صلة
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط عمود حديد على رأسها فجأة.. فنانة شهيرة تنجو من الموت (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مغنية شهيرة جدًا تستعد لحدث سياسي وإعلامي في البيت الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24

التلفزيون المصري

مريم أمين

المصرية

فيسبوك

مصرية

العين

مصري

سبير

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-06-03
Lebanon24
23:00 | 2026-06-02
Lebanon24
15:50 | 2026-06-02
Lebanon24
14:18 | 2026-06-02
Lebanon24
13:41 | 2026-06-02
Lebanon24
12:20 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24