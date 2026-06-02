بعد تقديمها برنامجها الجديد.. إعلامية شهيرة تنجو من حادث خطير! (صورة)

أعلنت الإعلامية نجاتها من حادث سير "خطير"، عازية السبب إلى الحسد وتأثير أصحاب "العيون المستديرة"،كما قالت.

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وقامت أمين بربط هذا الحادث بعرض أولى حلقات برنامجها الجديد "من ماسبيرو" على .



وكتبت أمين عبر حسابها على " " قائلة: "نبذة عن التي فلقت فعلًا الحجر، أمس كانت أول حلقة لي في برنامج من ماسبيرو، وأنا في الطريق دخلت أضع بنزين، خرجت من المحطة وماشية عادي جدًا، لكن كان هناك مطب يشبه الفخ".



وتابعت: "عجلتا السيارة الأمامية والخلفية تمزقتا تمامًا ومالت سيارة فجأة بقوة وكادت تنقلب تمامًا بطريقة مخيفة".



وختمت بنبرة ساخرة: "شكرًا لأصحاب العيون المستديرة المقورة.. لكن في الآخر ربنا موجود وهو الحافظ".