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فنون ومشاهير
شاكيرا تخرج عن صمتها وتتحدّث عن خيانة بيكيه لها... هذا ما قالته
Lebanon 24
04-06-2026
|
08:27
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تحدّثت الفنانة العالمية شاكيرعن كواليس خيانة لاعب
كرة القدم
الإسباني
جيرارد بيكيه
لها، وقالت في مقابلة مع مجلة "
بيبول
"، إنّ "خلف كل تجربة في الحياة يوجد دائماً درس، وعلينا أن نكون ممتنين لكل تلك الدروس، حتى للأشخاص الذين يتركون فينا جراحاً، لأنهم يجعلوننا أفضل. كان عليّ أن أقاتل حقاً من أجل أحلامي".
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وقالت
شاكيرا
عن أغنية "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53": "كان الأمر أشبه بتفريغٍ عاطفي. كنت بحاجة فعلية إلى كتابة ما أمرّ به دون أي رقابة"، مضيفةً على سبيل المزاح أن كتابة الأغاني "تشبه الذهاب إلى طبيب نفسي، لكنها
أقل تكلفة
".
وأوضحت أنها اعتمدت على دعم المقربين منها خلال تلك المرحلة، قائلة: "الحياة صعبة، لكنها تستحق العيش، لأن الأصدقاء يكونون موجودين دائماً من أجلك".
كما أشارت إلى أنّها ركزت على عائلتها أثناء إعادة ترتيب حياتها. (العربية)
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جيرارد بيكيه
جيرارد بيكي
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بيبول
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