شاكيرا تخرج عن صمتها وتتحدّث عن خيانة بيكيه لها... هذا ما قالته

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تحدّثت الفنانة العالمية شاكيرعن كواليس خيانة لاعب الإسباني لها، وقالت في مقابلة مع مجلة " "، إنّ "خلف كل تجربة في الحياة يوجد دائماً درس، وعلينا أن نكون ممتنين لكل تلك الدروس، حتى للأشخاص الذين يتركون فينا جراحاً، لأنهم يجعلوننا أفضل. كان عليّ أن أقاتل حقاً من أجل أحلامي".وقالت عن أغنية "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53": "كان الأمر أشبه بتفريغٍ عاطفي. كنت بحاجة فعلية إلى كتابة ما أمرّ به دون أي رقابة"، مضيفةً على سبيل المزاح أن كتابة الأغاني "تشبه الذهاب إلى طبيب نفسي، لكنها ".وأوضحت أنها اعتمدت على دعم المقربين منها خلال تلك المرحلة، قائلة: "الحياة صعبة، لكنها تستحق العيش، لأن الأصدقاء يكونون موجودين دائماً من أجلك".