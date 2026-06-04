بعد نحو عام من إرتباطهما.. إنفصال نجمة عالميّة عن حبيبها الملياردير اللبنانيّ بشكلٍ مفاجىء

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أفادت تقارير صحافيّة، عن إنفصال النجمة الأميركية ، عن حبيبها الملياردير اللبناني هنري ، بشكل مفاجئ، بعد نحو عام من إعلان ارتباطهما رسميًا.ولم موقع يذكر موقع "TMZ" تفاصيل إضافية بشأن الأسباب التي دفعت إلى إنهاء علاقتهما.